التعليم العالى: تغيير المؤشرات الصحية بالصعيد من خلال المبادرات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير التعليم العالى فى كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس السيسى، إنه لدينا بالصعيد 154 مستشفى، وحرصنا على تحسين خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح الوزير أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى تم ضخ محافظات بالصعيد للمرحلة الأولى من التأمين الصحى.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم، لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.