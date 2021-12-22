التعليم العالى: تنفيذ 168 مشروعا فى الصعيد بتكلفة استثمارية 35.4 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، إن تكلفة الاستثمار فى القطاع الصحى بمحافظات الصعيد بلغ 91 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 168 مشروع تعليم عالى فى الصعيد بتكلفة استثمارية 35.4 مليار جنيه.





وأضاف وزير التعليم العالى فى كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس السيسى، إنه فى عام 1957 تم افتتاح جامعة أسيوط وبدأت بـ 500 طالب وطالبة.

وأضاف الوزير أن جامعة أسيوط كانت البداية لمشاعل التنوير الحضارى، وصار بها حاليا ما يقرب من 100 ألف طالب وطالبة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم، لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.