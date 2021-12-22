عاجل.. السيسى يفتتح عددا من المستشفيات فى الصعيد

جدة - نرمين السيد - تضمنت الافتتاحات، عددا من المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فى محافظة الأقصر، مستشفى إيزيس التخصصى كأول مستشفى متخصص بمجال النساء والتوليد فى الوجه القبلى، ومستشفى الأطفال التخصصى كأول مستشفى متخصص للأطفال فى محافظة الأقصر، مستشفى سمالوط التخصصى، مستشفى الكبد بجامعة المنيا، مستشفى كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم؛ لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.