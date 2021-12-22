عاجل- وزير البترول: نستهدف توصيل الغاز الطبيعى لـ 902 قرية فى الصعيد

جدة - نرمين السيد - وأضاف الملا فى كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس السيسى، إنه فى إطار تطوير البينة الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات اليترولية من خلال مستودعات تخزين البوتاجاز بالصعيد، تم زيادة سعات التخزين الإضافية إلى 6500 طن بتكلفة استثمارية بلغت 120 مليون جنيه ليصل لإجمالى سعات التخزين إلى 22 ألف طن بزيادة 30 % لسعات التخزين.

وأشار وزير البترول إلى أن مشروع خط غاز الصعيد يهدف إلى تغذية مدن شمال الصعيد وحتى أسوان بالغاز الطبيعى للمنازل والعميل الصناعة والتجارى، موضحا أنه بعد عام 2015 تم إضافة خطورط ازدواج وتغذية رئيسية ومحطات ضواغط للمساهمة فى تلبية الاحتياجات المتزايدة للغاز فى الصعيد، وقد بلغت الاستثمارت فى الغاز الطبيعى بالصعيد 2.3 مليار جنيه منذ عام "2014 – 2015".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم، لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.