محافظ الجيزة: إنهاء 75% من تطوير ورصف بالإنترلوك لـ490 شارعا ببولاق الدكرور

وأضاف راشد - فى بيان اليوم الأربعاء - أن ذلك يأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.
وأوضح أن الشوارع الجارى تطويرها ورصفها شملت 98 شارعًا بمنطقة حوض الذوات، و92 شارعًا بعزبة الآمين، و169 شارعًا بمنطقة صفط اللبن الجديدة، و68 شارعًا بمنطقة 6 أكتوبر و63 شارعًا بمنطقة أرض اللواء والمساكن.
وأكد أن نسب تنفيذ الأعمال شملت الانتهاء من تطوير الشوارع المدرجة بمنطقة حوض الذوات ببولاق الدكرور، بجانب 50 شارعًا فى أرض اللواء والمساكن و6 أكتوبر، وتنفيذ 80% من الأعمال بالشوارع المدرجة بمنطقة صفط اللبن الجديدة وعزبة الأمين.
ولفت إلى أنه جارى رصف 77 شارعًا ببلاط الانترلوك بشوارع منطقة الجمعية من شارع ناهيا فى بولاق الدكرور، حيث تم الانتهاء من 13 شارعًا وجارى استكمال الأعمال للانتهاء من كافة الشوارع خلال 3 أشهر على الأكثر وذلك بالتعاون مع (Giz).
وأشار إلى أن أعمال التطوير تأتى بالتزامن مع تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية التى تنفذها المحافظة للقضاء على الاختناقات المرورية، وخلق محاور مرورية جديدة وتطوير متفرعات الطرق الرئيسية التى تشهد كثافات عالية.
وثمن التعاون القائم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات وجهوده المتميزة فى إحداث نقلة نوعية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
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