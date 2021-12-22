الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يبحث سبل التعاون مع...

قام السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بزيارة وكالة الفضاء المصرية من أجل التباحث حول سبل التعاون بين الجانبين، حيث تم النظر في سبل دعم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لوكالة الفضاء فيما يتعلق بالبرامج التدريبية التي يمكن أن يتم تقديمها للمتخصصين الأفارقة في مجال تصنيع واختبار الأقمار الصناعية ومجالات علوم الفضاء.

كما تم تناول المشروع الطموح الذي تضطلع به وكالة الفضاء المصرية والذي تم الاتفاق عليه خلال قمة الكوميسا في نوفمبر 2021 لبحث تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي والزراعة في شرق إفريقيا باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التطرق لمشروع قمر التنمية الإفريقي الذي تم الاتفاق على تدشينه أثناء قمة مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية إفريقيا "التيكاد" في نوفمبر 2019، بجانب الإشارة إلى استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية والتي يتم تجهيز مقرها حالياً داخل مقر وكالة الفضاء المصرية.

وقد تضمنت الزيارة كذلك اجراء جولة في مقر وكالة الفضاء المصرية شملت المعامل الخاصة بتجميع واختبار الأقمار الصناعية من الناحيتين البيئية والفنية.