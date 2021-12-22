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رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره البحريني..ويؤكد: العلاقات المصرية البحرينية تاريخية ونسعى لتوطيدها على الصعيد البرلماني..والبحرين لها دورداعم للاستقرار في منطقة الخليج العربي

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/667651/رئيس-مجلس-النواب-يستقبل-نظيره-البحرينيويؤكد-العلاقات-المصرية-البحرينية-تاريخية-ونسعى-لتوطيدها-على-الصعيد-البرلمانيوالبحرين-لها-دورداعم-للاستقرار-في-منطقة-الخليج-العربي

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021  فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، والتي تزور مصر على رأس وفد برلماني بحريني رفيع المستوى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء حنفي جبالي برئيسة البرلمان البحريني 

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رئيسة البرلمان البحريني 

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني والوفد المرافق لها في بلدهم مصر، مؤكداً على أن العلاقات المصرية – البحرينية راسخة وتاريخية على كافة المستويات، ومشيراً إلى السعى الحثيث لتوطيدها على الصعيد البرلماني، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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كما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر خلال اللقاء إلى فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني على مواقف البحرين، ودورها الداعم للاستقرار في منطقة الخليج العربي، مُشيداً بالتنسيق رفيع المستوى بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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من جانبها، أعربت فوزية بنت عبدالله زينل عن بالغ عتزازها بتلك الزيارة، مُشيدة بالدور الرائد والإيجابي والداعم من مصر لمملكة البحرين، كما أكدت سيادتها على حرص مجلس النواب البحريني على تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب المصري في كافة المجالات البرلمانية والتشريعية، فضلاً عن التنسيق بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره البحريني..ويؤكد: العلاقات المصرية البحرينية تاريخية ونسعى لتوطيدها على الصعيد البرلماني..والبحرين لها دورداعم للاستقرار في منطقة الخليج العربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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