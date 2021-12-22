طفرة غير مسبوقة.. برلمانيون: مشروعات الرئيس السيسي بالصعيد نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة

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شهدت الفترة الماضية العمل على الارتقاء بجودة حياة المواطنين بمحافظات الصعيد، والتي تأتي في إطار السياسة الطموحة التى تتبناها القيادة السياسية برئاسة القائد عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد.

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، عدد من المشروعات القومية الجديدة في محافظات الصعيد.

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وفي هذا الصدد، ثمن النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي أسبوع الصعيد، وذلك خلال زيارته إلى محافظة أسيوط، والتي تأتي ضمن جولة موسعة سوف يتم عملها من قبل القيادة السياسية تستمر لمدة اسبوع كامل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.

أحمد نشأت منصور: مشروعات الرئيس السيسي العملاقة بالصعيد ترقى بعصر الجمهورية الجديدة

وقال النائب أحمد نشات منصور في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الفترة الماضية شهدت العمل على الارتقاء بجودة حياة المواطنين بمحافظات الصعيد، والتي تاتي في اطار السياسة الطموحة التى تتبناها القيادة السياسية برئاسة القائد عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد.

وتطرق النائب أحمد نشأت منصور في حديثه إلى أهمية مبادرة حياة كريمة والتي لعبت دور كبير في الارتقاء بقرى الصعيد، منذ توليها حكم البلاد، والتى تستهدف الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، مثمنا الدور الذي لعبته مبادرة حياة كريمة والتى استهدفت تطوير قري الصعيد بشكل كامل من أجل منح المواطن العديد من الخدمات المتميزة بمختلف المجالات وعلى رأسها الصحة والتعليم.

ونوه وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن زيارة الرئيس السيسي تعكس إرادة الدولة الحقيقية لتنمية الصعيد والذي شهد اهتمام غير مسبوق، حيث تم النظر إلى كل المشاكل المتعلقة بمشروعات الصرف الصحي، و المرافق الأساسية، وشبكات الطرق. ونوه منصور أن الرئيس السيسي تطرق في حديثه عن ثقافة البناء على الأراضى الزراعية، وزيادة النمو السكاني، والتي يجب تغيرها ومواجهتا لان تاثيرها على التنمية خطير جدا. ولفت النائب أحمد نشأت منصور أن الرئيس السيسي استطاع أن يخلق حياة جديدة لأهل الصعيد، عن طريق إطلاق العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والاستثمارية، الأمر الذي يجعلها مستقبلة للعمال ويغير الأفكار السائدة عليها بأنها منطقة طاردة للعمالة.

عمرو عكاشة: ما حدث في الصعيد خلال الـ7 سنوات الماضية لم يحدث من قبل

أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية الجديدة في الصعيد، لافتا أن ما حدث في الصعيد خلال الـ7 سنوات الماضية لم يحدث من قبل. وأضاف عكاشة، في بيان له، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بصعيد مصر في مختلف المجالات بعد سنوات من المعاناة والتهميش، مؤكدا أن محافظات الصعيد شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في توفير كافة الخدمات.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، تصريحات الرئيس السيسي، بشأن ضرورة مواجهة ثقافة البناء علي الأراضي الزراعية، لافتا أن ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية الخصبة تهديد حقيقي لأمن مصر الغذائي.

وأكد عكاشة، علي أن البناء على الأراضي الزراعية يتسبب في الكثير من المشكلات أهمها ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية، فضلا عن القضاء علي فرص العمل، مشيرا إلي أن السنوات الماضية شهدت زيادة في التعديات علي الأراضي الزراعية الأمر الذي أدي إلي تقليص مساحة الأراضي الزراعية في ظل مشكلة الزيادة السكانية التي تلتهم الجهود التنموية.