/667642/مدة-فترة-الحملة-القومية-للتطعيم-ضد-شلل-الأطفال-يومان-بالإسماعيلية

أكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه قد تم مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لمدة يومين الخميس والجمعة من الساعة 9 صباحاً وحتي 2 ظهراً، وذلك لتطعيم جميع الأطفال من سن عام وحتي 5 أعوام، والتي إنطلقت الأحد الماضي 19/12/2021، لمدة 6 أيام، مشيراً إلي أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة 238 ألف طفل، وتم تنفيذ الحملة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، من خلال 680 فرق طبية، سواء المتحركة من منزل إلى منزل بكافة مدن وتوابع وقري ونجوع المحافظة، بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بالمراكز، والوحدات، ومكاتب الصحة، وذلك للوصول لكافة الأطفال المستهدفين بالمحافظة بالمجان ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مدة فترة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال يومان بالإسماعيلية

وقال الدكتور "محمد إبراهيم" مدير عام إدارة القصاصين الصحية، أن التطعيم يهدف إلى رفع المناعة المعوية والمجتمعية ضد نمط 2 من فيروسات شلل الأطفال سواء للمصريين أو غير المصريين المقيمين في كافة مناطق محافظة الإسماعيلية، مشيراً إلى أن وكيل الوزارة كان يتابع بصفة مستمرة الحملة على مدار اليوم، وكذلك تم عمل حملات توعوية بالحملة بالوحدات الصحية والفرق المتنقلة من خلال البنرات الدعائية، وتوزيع منشورات التوعية الخاصة بالحملة.

ومن جانبه تقدم مدير الإدارة الصحية بالشكر الي فريق العمل الدكتور ناصر حامد مدير عام الأوبئة بوزارة الصحة، والدكتورة نسرين يوسف مدير الطب الوقائي، والدكتور أحمد قطب مدير الطب الوقائي بالقصاصين، والدكتور كوثر عبد الحميد مدير إدارة الثقافة الصحية والسكانية.

يأتى ذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ علي سلامة المواطنين، وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالاً لحملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد Covid 19 من أجل توفير اللقاح لأهالى محافظة الإسماعيلية، فقد شدد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة علي رؤساء الأحياء، وجميع الجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان، لتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحثهم على سرعة تلقي أطفالهم التطعيم وخاصة بالقرى والمناطق النائية، بالإضافة الي الإحياء والمراكز وجميع مناطق المحافظة، بالإضافة الي الحملات الدعائية والتوعوية للمواطنين ووضع البنرات والملصقات الدعائية للحملة أمام المساجد والكنائس والأماكن الحيوية، فضلاً عن توزيع منشورات التوعية الخاصة بالحملة في جميع أماكن التجمعات.