/667649/عبد-الغفار-91-مليار-جنيه-استثمارات-الصحة-و35-مليار-جنية-على-التعليم-في-محافظات-الصعيد

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن مصر محظوظة خلال الـ7 سنوات التي مرت، لأن خريطة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة كانت على رأس أولويات الدولة والحكومة خلال الفترة الأخيرة.

دوت الخليج

وزير التعليم العالي يستعرض عدد من المشروعات التي نم إنشائها في الصعيد

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن كل ما يتم إنشائه من طرق وخدمات تنموية أو محطات رئيسية ومحطات المعالجة من الضروري أن تكون مرتبطه بخطط التعليم وبقضية الوعي والفكر التي يجب أن يتسلح بها المواطن المصري وفق توجيهات الرئيس السيسي للتوسع في تنمية وتطوير التعليم العالي والخدمات الصحية.

واستعرض الوزير عدد من المشروعات التي تمت داخل محافظة أسيوط وإقليم الصعيد، مشيرًا إلى أن جامعة أسيوط تم إنشائها في سبتمبر سنة 1957 وكانت الجامعة تضم 500 طالب تحديدًا في ذلك التوقيت، مشيرًا إلى أن جامعة أسيوط كانت بداية لإنشاء جامعة المنيا والوادي الجديد وجامعة سهاج وغيرها من جامعات الإقليم، لافتًا إلى أن جامعة أسيوط بها الآن 100 ألف طالب مابين 80 ألف طالب في الدراسات ما قبل الجامعية و20 ألف في الدراسات العليا.

وأشار الوزير أن مصر بفضل توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع في المُنشآت التعليمية والبرامج الدراسية حتى تتواكب مع احتياجات سوق العمل تمكنت الوزارة من إنشاء جامعات على 100 و150 فدان في توقيت مثالي مثل جامعة الجلالة والعلمين وجامعة زويل وسلمان والمنصورة الجديدة أو الجامعة المصرية اليابانية، وغيرها من الجامعات التكنولوجية في كل أنحاء مصر.

وأضاف الوزير أنه خلال المبادرات والبرامج الصحية في الصعيد تم إنفاق 91 مليار جنية في الاستثمار بالمجال الصحي و35 مليار جنية في المجال التعليمي حيث تم الانتهاء من 168 مشروع ما بين انشاء جامعات حكومية وجامعات تكنلوجية وجامعات أهلية بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية والصحية والخدمية في إقليم الصعيد.

وتابع عبد الغفار، أن هناك استثمارات بـ 1.5 مليار جنيه فى مشاريع تعليمية حيث تم إنشاء 6 جامعات خاصة بالصعيد، كما أن هناك أكثر من 15 جامعة أهلية سيتم افتتاحها فى سبتمبر المقبل عام 2022 باستثمارات تقترب من 12 مليار جنيه فى الصعيد فقط.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.