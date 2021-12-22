/667638/لاعب-الرجاء-السابق-فريقنا-يمتلك-الأفضلية-عن-الأهلي-في-نهائي-السوبر-الإفريقي

أكد الدولي المغربي هشام المهدوفي لاعب الرجاء المغربي السابق، ولاعب نادي ديينمو كييف الأوكراني الأسبق، أن الرجاء يمتلك الكفة الأوقوى في لقاء اليوم أمام النادي الأهلي، بالسوبر الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الأهلي والرجاء المغربي اليوم في السابعة مساء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، بالعاصمة القطرية الدوحة، في لقاء نهائي السوبر الإفريقي.

ويدخل النادي الأهلي لقاء اليوم امام الرجاء المغربي وهو ممثل بطل دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021، فيما يدخل الرجاء المغربي اللقاء وهو ممثل بطل كأس الكونفدرالية.

تصريحات لاعب الرجاء

وقال الظهير الأيسر السابق للرجاء ومنتخب المغرب في تصريحات لموقع "هسبورت": "دائماً أكون متفائلا بفوز الرجاء في النهائيات، حتى وإن كان الفريق ليس في أفضل أحواله، لكن في لقاء السوبر هذه المرة أمام الأهلي أرى أن المهمة ليست سهلة".

وأضاف: "الأهلي فريق قوي ويعيش لحظات جيدة، لكن أنا متأكد أن لاعبي الفريق الأخضر سيدخلون اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره، وأملنا كبير في أن يعود النسور بلقب قاري جديد من العاصمة القطرية الدوحة".

وعبر المهدوفي عن أمله في أن يكون الجانب الذهني قويا عند لاعبي الرجاء، للتحكم في أطوار اللقاء بأفضل طريقة، بحكم قيمة الفريق الخصم، الذي تربع على عرش القارة السمراء في آخر نسخة من دوري الأبطال.

جدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الأخيرة على حساب نهضة بركان.

استعداد الأهلي لمباراة السوبر

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي

وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، مباراة النادي الأهلي والرجاء المغربي، على قناة بي إن سبورت اتش دي 1، بتعليق صوتي الدولي التونسي رؤوف خليف، فيما تنقل قنواة الكأس المباراة على قناة الكأس اتش دي 3 بتعليق صوتي رؤوف خليف أيضاً.

وحقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.