/667641/بطولة مسلسل-يوتيرن-الفنان-كريم-قاسم-في-رمضان-2022

يشارك النجم كريم قاسم بدور بطولة في السياق الرمضاني 2022، وذلك من خلال مسلسل "يوتيرن"، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل قريباً، وذلك بعد الانتهاء من جلسات التحضير للشخصية مع فريق العمل.

مسلسل "يوتيرن" رمضان 2022

يقوم الفنان "كريم قاسم" في المسلسل بشخصية "خالد" و ذلك مع الفنانة "ريهام حجاج".

التعاون الرمضاني الثاني لكريم قاسم و ريهام حجاج

‎يعتبر مسلسل يوتيرن وهو التعاون الرمضاني الثاني الذي يجمع الفنان كريم قاسم بـ الفنانة ريهام حجاج، حيث تعاونا مسبقًا في مسلسل "لما كنّا صغيرين"، وقد حقق المسلسل نجاحًا قويًا وقت عرضه على منصات التواصل الاجتماعي.

‎ومؤخرًا تصدر كريم بطولة حلقة "بحبك موت وذلك ضمن حكايات مسلسل يدعي "المشهد الأخير، الذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip، وشاركه في البطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، ليقدما سويًا قصة حب قوية، ولكنها محفوفة بالمخاطر في نفس الوقت.

أبطال مسلسل "يوتيرن"

‎بجانب النجمة ريهام حجاج، يشارك كريم قاسم في بطولة يوتيرن النجوم توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد كيلاني، هشام عاشور، المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج شركة العدل جروب.

فيلم "الحفرة" للفنان كريم قاسم

‎و شارك الفنان كريم قاسم مؤخرًا في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نافس بفيلمه القصير الحفرة في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، في عرض عالمي أول لذلك الفيلم، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت قريب.

أعمال أخري للفنان كريم قاسم

‎و عُرض للفنان كريم قاسم أعمالًا درامية سابقة على منصة شاهد vip وحصدت العديد من المشاهدات مثل مسلسل "مملكة إبليس" بجزأيه الأول والثاني، والذي عُرض حصريًا ونال إشادات نقدية وجماهيرية واسعة النطاق، وأيضًا "لما كنّا صغیرین الذي نافس به في موسم رمضان 2020، ومن الناحية السينمائية يُعرض له فيلم ولاد رزق 2 وأيضًا سوّاح الذي حصد 35 جائزة دولية في أكثر من 100 مهرجان سينمائي.