/667645/فيبي-فوزي-اهتمام-الرئيس-السيسي-بالصعيد-جاء-بعد-تهميشه-عشرات-السنين
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على اهتمام الدولة المصرية بالصعيد، وذلك من خلال افتتاحات لمشروعات تنموية و خدمية بأنحاء الصعيد، مشيرة أن رؤية مصر 2030 تعتمد مفهوم التنمية الشاملة، التي لا تستثني إقليما جغرافياً و لا فئة من المواطنين أو قطاعا إقتصاديا.
دوت الخليج
ونوهت فوزي أن هذه الافتااحات تعكس اهتماما خاصاً بصعيد مصر الذي كان مهمشا على مدار عشرات السنين الماضية . و للحقيقة ، فقد أذهلني الرقم الذي رصدته الدولة خلال سبع سنوات لتنمية الصعيد و البالغ تريليونا و مائة مليار جنيه، وأعتبره مؤشراً بامتياز على النقلة الحضارية النوعية التي يشهدها صعيد مصر.
فيبي فوزي: اهتمام الرئيس السيسي بالصعيد جاء بعد تهميشه عشرات السنين
وتابعت أن هذا الأمر يحسب للدولة انها و هي تنفق هذه المبالغ الفلكية على التنمية ، لم تكن فقط تستهدف إعادة البناء و تعزيز الخدمات و المرافق العامة و لكن أيضا بناء الإنسان عبر العديد من مشروعات التعليم الفني والمهني و التعليم العالي و الصحة ، و ايضا استهداف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد و الحفاظ عليها و تعظيم العائد منها .
وأكدت على أن ماتم اليوم من افتتاحات يشير بوضوح إلى أن صعيد مصر قد بدأ طريق التنمية الشاملة ، و أنه قد بات جاذبا للاستثمارات المحلية و الأجنبية ، كما أنه في سبيله إلى أن يكون جاذبا لأبنائه من خلال توفير فرص العمل و التقدم ، و من خلال تحسين جودة الحياة لتتوافق مع شعار الجمهورية الجديدة الذي طالما نادى به السيد الرئيس لكل مواطن على أرض مصر و أعني به " حياة كريمة " .
خطة تنمية الصعيد
وتابعت:” من الملفت للنظر تكامل الجهود التي قامت و تقوم بها مختلف الوزارات سواء البترول أو الاسكان و الصحة و التعليم و التعليم العالي ، و غيرها في تنفيذ خطة تنمية الصعيد و التي تفصح عن تنسيق واضح بين كافة أجهزة الدولة الأمر الذي من شأنه تجسيد فكرة استدامة التنمية ، كما يستحق الإشادة امتداد هذه المنجزات على مساحات واسعة من محافظات الجنوب و عدم اقتصارها على المدن . اليوم نطمئن جميعا إلى أن الصعيد قد أصبح بالفعل رقما مهما في معادلة التقدم و التطوير التي تشهدها مصر.
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