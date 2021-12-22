عاجل.. السيسى: مافيش حد هدفه الإصلاح والتنمية إلا وربنا سدد خطاه

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال كلمة له على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى محافظة أسيوط: "مافتكرش يكون فيه حد هدفه الإصلاح والتنمية، إلا وربنا سدد خطاه".

وقال: "هناك شركة قطاع خاص اشتغلت بـ75 مليار جنيه فى 7 سنوات، بما يعادل 11 مليار جنيه فى السنة"، داعيا القطاع الخاص إلى المشاركة فى مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم؛ لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.