عاجل- السيسى: هناك 4375 شركة خاصة تعمل بمشروعات الدولة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمة له على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى محافظة أسيوط، إن هناك 4375 شركة تعمل، منها 150 شركة عملت بحد أدنى مليار جنيه، وحد أقصى 75 مليار جنيه، متابعا: "اللى اتعمل من مشروعات والله ما يتعمل، بسبب ظروفنا وقدرتنا الاقتصادية".

وقال الرئيس السيسى: "احنا بنتمنى القطاع الخاص يساهم فى كل شىء، ونشجعه على ذلك"، مؤكدا أن هذه الشركات حصلت على 1100 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذه الشركات تعمل منذ 7 سنوات.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم، لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية لصعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.