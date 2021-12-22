الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جديدة

جدة - نرمين السيد - وشملت القوانين التى تم نشرها فى الجريدة: قانون رقم 153 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021. قانون رقم 154 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. قانون 155 لسنة 2021 فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقانون 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

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