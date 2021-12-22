عاجل.. السيسى: نتمنى أن يساهم القطاع الخاص فى كل المشروعات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال كلمة له على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى محافظة أسيوط، أن هناك عدد من المشروعات سيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة وهو ما يعكس اهتمام الدولة.

وأضاف الرئيس، أن نصيب الصعيد من التنمية كان أقل من محافظات الجمهورية، متابعا: بنحاول نخلى الدولة كلها على خط واحد، بحيث لا يكون هناك محافظة تتفوق على محافظة أخرى.

وقال الرئيس: نتمنى أن يساهم القطاع الخاص فى كل المشروعات.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم؛ لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.