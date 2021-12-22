«المصرية للشراكة من أجل التنمية» تبحث التعاون مع وكالة الفضاء

جدة - نرمين السيد - وشهدت الزيارة النظر فى سبل دعم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لوكالة الفضاء فيما يتعلق بالبرامج التدريبية التى يمكن تقديمها للمتخصصين الأفارقة فى مجال تصنيع واختبار الأقمار الصناعية ومجالات علوم الفضاء. كما تم تناول المشروع الطموح الذى تضطلع به وكالة الفضاء المصرية والذى تم الاتفاق عليه خلال قمة الكوميسا فى نوفمبر 2021 لبحث تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائى والزراعة فى شرق إفريقيا باستخدام نظام الذكاء الاصطناعى، فضلاً عن التطرق لمشروع قمر التنمية الإفريقى الذى تم الاتفاق على تدشينه أثناء قمة مؤتمر طوكيو الدولى لتنمية إفريقيا "التيكاد" فى نوفمبر 2019، بجانب الإشارة إلى استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية والتى يتم تجهيز مقرها حالياً داخل مقر وكالة الفضاء المصرية. وتضمنت الزيارة كذلك اجراء جولة فى مقر وكالة الفضاء المصرية شملت المعامل الخاصة بتجميع واختبار الأقمار الصناعية من الناحيتين البيئية والفنية.

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