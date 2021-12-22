رئيس الجمهورية يفتتح مستشفى سمالوط النموذجي ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بمحافظة المنيا

افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددا من المشروعات القومية الجديدة بمحافظة المنيا في قطاع الصحة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس ، ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى اليوم في محافظات الصعيد.

افتتح ، رئيس الجمهورية في قطاع الصحة ، مستشفى سمالوط النموذجي ،والمقام على مساحة 9630 م2، ويضم أقسام الطوارئ والاستقبال / الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية / 14 عيادة خارجية / قسم التعقيم / المشرحة / المغسلة / ٤٠ ماكينة غسيل كلوي / ٤ معامل / بنك الدم / غرف إقامة المرضى / سكن الأطباء وطاقم التمريض / أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية / العناية المركزة / وتم تخصيص جزء لمدرسة التمريض التي تضم 6 فصول ، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات . بتكلفة 247.787 مليون جنيه ، و70 مليون جنيه للتجهيزات.

كما شملت الافتتاحات في قطاع الصحة، افتتاح مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا، ويتكون من 5 أدوار بسعة إجمالية 203 سرير منهم 44 سرير رعاية، 28 سرير عناية فائقة، قسم جراحة عامة ، قسم المناظير ، قسم الباطنة والكبد، بتكلفة 166 مليون .

كما شملت الافتتاحات في قطاع الصحة افتتاح مستشفى ملوي التخصصي على مساحة ٢٨,٩ ألف متر مربع، وتتكون من ١٥١ سريرًا، وتضم المستشفى عدة أقسام منها: قسم الغسيل الكلوي ويتكون من ٤٦ سريرًا وقسم العناية المركزة ويتكون من ١٩ سريرًا و٢١ حضانة للأطفال، بالإضافة إلى قسم للمعامل والتحاليل والاستقبال والطوارئ والأشعة وغرف عمليات ومدرسة التمريض ومخزن الإدارة والخدمات المساندة وإقامة المرضى والصيدليات، بتكلفة 237 مليون جنيه.

وتمثل المستشفى إضافة قوية لمنظومة الصحة بمحافظة المنيا و سيتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي مركزي ملوي ودير مواس والمراكز المحيطة بها، وتهدف إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

كما تم افتتاح مستشفى ديرمواس المركزي،و تتكون المستشفى من مبنى رئيسي بعدد 4 أدوار ومبنى عيادات بعدد 3 أدوار ومباني قوى وخزان.

- تستهدف توفير 107 أسرة (67 مرضى – 11 عناية مركزة – 20 مبتسرين)- تتكون من أقسام (إقامة مرضى – معامل – عمليات – نسا وتوليد – غسيل كلوي – عيادات خارجية – خدمات مساندة)- تتميز مستشفى ديرمواس المركزي بإضافة 38 ماكينة غسيل كلوي تخدم حوالي 220 مريض، وتبلغ التكلفة الإنشائية 216 مليون جنيه حتى الآن.

- توفر أماكن غسيل كلوي للمرضى بالمركز وتقليل مشقة تلقى الخدمة بالمراكز المجاورة. - المستشفى مزود بمولد أكسجين لتوفير الأكسجين بدلاً من الأسطوانات وخزانات الأكسجين، تم تصميمها طبقاً للمعايير الهندسية لكود المستشفيات الحديثة-تتضمن منظومة استشعار الحريق أتوماتيكيًا لكل غرف ووحدات المبنى.