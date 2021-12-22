الرئيس السيسي: محطات الغاز الطبيعى متاحة الآن بجميع المحافظات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن محطات الغاز الطبيعي أصبحت متاحة الآن في جميع محافظات مصر. وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعقيبا على كلمة المهندس طارق الملا خلال افتتاح عددا من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، كانت هذه المحطات موجودة فقط في 7 محافظات، والآن مستعدين لتوفير الغاز من خلال محطات الغاز.

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