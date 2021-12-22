الرئيس السيسى يصدق على قانون معاقبة المتنمر على ذوى الهمم بالحبس والغرامة

أصدر الـرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. ويعاقب القانون، المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس والغرامة.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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