/667654/مصطفي-الكحيلي-السيسي-أنهى-سنوات-التهميش-والعجاف-في-الصعيد

أثنى النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ وأمين قطاع الأعمال في حزب مستقبل وطن بأسيوط، على زيارة الرئس عبدالفتاح السيسي إلى محافظة أسيوط اليوم الأربعاء، ضمن جولة زيارته إلى إقليم الصعيد وافتتاح عدد من المشروعات القومية والخدمية.

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وقال الكحيلي في بيان له اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل إحياء الأمل في كل ربوع مصر، ويواصل اهتمامه البالغ على وجه الخصوص بصعيد مصر وتنميته، وهو ما لم يشهد الوجه القبلي منذ سنوات.

مصطفى الكحيلي: زيارة الرئيس السيسي لأسيوط على وجه الخصوص حدث تاريخي

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "أخيرا الصعيد الذي عانى سنوات طويلة من التهميش وغياب الخدمات، وأصبح طاردا لسكانه وأولاده بحثا عن الحياة الكريمة وجد من يحنو عليه ويهتم به ويرد مظالمه".

وأضاف الكحيلي أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة أسيوط على وجه الخصوص حدث تاريخي، ودليل على اهتمام الرئيس والدولة بأهل الجنوب الذين يمثلون نسبة كبيرة في كل شيء، ودائما يقفون بجوار بلدهم في المحن والأزمات، منوها أن "الصعايدة" لا ينسون أبدا من يقف بجوارهم ويعمل لخدمتهم ومصالح أجيالهم المقبلة، وقال: "الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع حقا أن ينهى سنوات التهميش والعجاف والظلم للصعيد كافة".

واختتم الكحيلي بيانه بأن افتتاح المشاريع القومية في الصعيد يوفر آلاف فرص العمل لأبنائه، ويحد من هجرتهم إلى العاصمة والوجه البحري، ما يسهم في لم شمل الأسر وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، ويجعله على قدر المسؤولية.