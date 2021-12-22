/667655/الرئيس-السيسى-شركات-القطاع-الخاص-المشاركة-فى-تنفيذ-المشاريع-حصلت-على- ألف-و100-مليار-جنيه
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن المشروعات القومية تعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة".
دوت الخليج
وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" إن حجم الجهد المبذول، وما تم إنجازه خلال السنوات السبعة الماضية يتعدى سنوات طويلة من العمل والإنفاق، مضيفًا:" نحن نتحدث عن أرقام ضخمة جدًا تم ضخها".
الرئيس السيسى: يوجد فرص واعدة للقطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات القومية
واستكمل الرئيس السيسي:" مشروع حياة كريمة سيساهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية بالصعيد".
وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا:" نواجه إشكالية «التخلف» أو متاهة التخلف والتى أسبابها الفقر والجهل وقلة الوعي، والذى لهم تأثير متبادل، مضيفًا:" مش ممكن نحارب الجهل إلا بقدرات اقتصادية علشان نعمل جيد".
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه قائلًا:" أكرر الحمد والشكر الذى وفقنا لإنجاز ما تم تنفيذه، مضيفًا:" اللى اتعمل مايتعملش".
واستكمل:" أنا روحي المعنوية عمرها ما تأثرت لأن التحدي أنا شايفه من 20 سنة، فمش جديد عليا، فنحن غير مصدمين بالواقع".
الرئيس السيسي: شركات القطاع الخاص المشاركة فى تنفيذ المشاريع المنفذة حصلت على ألف و100 مليار جنيه
وأضاف الرئيس السيسي:" عدد الشركات التى تساهم فى مسار التنمية حوالي 4 آلاف و500، حتى أن شغلهم كحد أدنى مليار جنيه، وحجم أقصى 75 مليار جنيه".
وأكد الرئيس السيسي أنه يتمنى مشاركة القطاع الخاص فى كل شئ، مضيفًا:" نحن ندعم القطاع الخاص بكل السبل".
واستكمل:" شركات القطاع الخاص المشاركة فى تنفيذ المشاريع المنفذة حصلت على ألف و100 مليار جنيه".
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