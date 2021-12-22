دوت الخليج ينشر نص قانون الإذن لوزير المالية لضمان القابضة للصناعات المعدنية بعد تصديق الرئيس

/667658/تحيا-مصر-ينشر-نص-قانون الإذن-لوزير-المالية-لضمان-القابضة-للصناعات-المعدنية-بعد-تصديق-الرئيس
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق القانون رقم 155 لسنة 2021 بشأن الإذن لوزير المالية لضمان القابضة للصناعات المعدنية.
دوت الخليج ينشر نص قانون الإذن لوزير المالية لضمان القابضة للصناعات المعدنية
الماده الأولي:
يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ ١٢٥٠ مليون جنيه.
وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عـيـنـيـة تتكون من أراضي قضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" تعادل يمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة . وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة .
( المادة الثانية )
يكون لمبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية وفقا لأحكام هذا القانون امتياز على جـمـيـع أمـوال هذه الشركة ، ويستوفى بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة أخرى .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ جمادى الأولى سنة ١٤٤٣ه
( الموافق ۱۸ ديسمبر سنة ٢٠٢١ ).
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