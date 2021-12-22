/667659/السيسي-الدولة-تنفذ-المشاريع-للحفاظ-على-الأمن-القومي-وليس-المردود-الاقتصادي-ونستهدف-رضا-الناس

قال الرئيس السيسي:" محتاجين القطاع الخاص يشتغل معانا، وبلاش نفهم أمور على أن فى رفض أو مزاحمة، لأن حجم العمل ضخم جدا".

دوت الخليج الرئيس السيسي: المشاريع المنفذة اتعملت زي الكتاب ما بيقول وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" المشاريع المنفذة اتعملت زي الكتاب ما بيقول". واستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي:" الدولة تعمل على تسخير كافة الإمكانيات لمشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية". الرئيس السيسي: حجم الخبرات فى القطاع الخاص ضخم جدًا وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن حجم الخبرات فى القطاع الخاص ضخم جدًا". وتابع:" الدولة تنفذ عدد من المشروعات للحفاظ على الأمن القومي وليس المردود الاقتصادي". وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" إن حجم الجهد المبذول، وما تم إنجازه خلال السنوات السبعة الماضية يتعدى سنوات طويلة من العمل والإنفاق، مضيفًا:" نحن نتحدث عن أرقام ضخمة جدًا تم ضخها". واستكمل الرئيس السيسي حديثه:” الدولة تعوض المواطنين بشكل مناسب عن الأراضي غير المستغلة فى أعمال المنفعة العامة”.

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