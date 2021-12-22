بتكلفة 770 مليون جنيه.. السيسى يفتتح مستشفيات فى المنيا (تفاصيل وصور)

جدة - نرمين السيد - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددًا من المشروعات القومية الجديدة بمحافظة المنيا فى قطاع الصحة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى اليوم الأربعاء فى محافظات الصعيد.





شملت الافتتاحات مستشفى سمالوط النموذجى، والمقام على مساحة 9630 م2، ويضم أقسام الطوارئ والاستقبال / الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسى والموجات فوق الصوتية / 14 عيادة خارجية / قسم التعقيم / المشرحة / المغسلة / 40 ماكينة غسيل كلوى / 4 معامل / بنك الدم / غرف إقامة المرضى / سكن الأطباء وطاقم التمريض / أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية / العناية المركزة / وتم تخصيص جزء لمدرسة التمريض التى تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.. بتكلفة 247.787 مليون جنيه، و70 مليون جنيه للتجهيزات.

كما شملت الافتتاحات فى قطاع الصحة، افتتاح مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بجامعة المنيا، ويتكون من 5 أدوار بسعة إجمالية 203 سرير منهم 44 سرير رعاية، 28 سرير عناية فائقة، قسم جراحة عامة، قسم المناظير، قسم الباطنة والكبد، بتكلفة 166 مليون.

وشملت أيضًا افتتاح مستشفى ملوى التخصصى على مساحة 28.9 ألف متر مربع، وتتكون من 151 سريرًا، وتضم المستشفى عدة أقسام منها: قسم الغسيل الكلوى ويتكون من 46 سريرًا وقسم العناية المركزة ويتكون من 19 سريرًا و21 حضانة للأطفال، بالإضافة إلى قسم للمعامل والتحاليل والاستقبال والطوارئ والأشعة وغرف عمليات ومدرسة التمريض ومخزن الإدارة والخدمات المساندة وإقامة المرضى والصيدليات، بتكلفة 237 مليون جنيه.

وتمثل المستشفى إضافة قوية لمنظومة الصحة بمحافظة المنيا وسيتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالى مركزى ملوى ودير مواس والمراكز المحيطة بها، وتهدف إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة التى يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

كما افتتح مستشفى ديرمواس المركزى، وتتكون المستشفى من مبنى رئيسى بعدد 4 أدوار ومبنى عيادات بعدد 3 أدوار ومبانى قوى وخزان.. إذ تستهدف توفير 107 أسرة (67 مرضى – 11 عناية مركزة – 20 مبتسرين)- تتكون من أقسام (إقامة مرضى – معامل – عمليات – نسا وتوليد – غسيل كلوى – عيادات خارجية – خدمات مساندة)- تتميز مستشفى ديرمواس المركزى بإضافة 38 ماكينة غسيل كلوى تخدم حوالى 220 مريض، وتبلغ التكلفة الإنشائية 216 مليون جنيه حتى الآن.

وتوفر أماكن غسيل كلوى للمرضى بالمركز وتقليل مشقة تلقى الخدمة بالمراكز المجاورة.. بالإضافة إلى المستشفى مزود بمولد أكسجين لتوفير الأكسجين بدلاً من الأسطوانات وخزانات الأكسجين، تم تصميمها طبقًا للمعايير الهندسية لكود المستشفيات الحديثة، وتتضمن منظومة استشعار الحريق أتوماتيكيًا لكل غرف ووحدات المبنى.