عاجل.. السيسى: مشروع تطوير القاهرة التاريخية هدفه رضا ربنا والمواطنين

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال كلمة له على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى محافظة أسيوط، إن الدولة أزالت 2100 عمارة ودفعت 7.5 مليار جنيه تعويضات.

وأضاف الرئيس، أن الدولة تعمل على خطة كبيرة جدا لتوسيع البنية الأساسية للطرق، موضحا أن مشروع تطوير القاهرة ليس اقتصاديا، وليس له ربح واحد إلا رضا الله عز وجل والمواطنين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم؛ لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.