عاجل.. السيسى: عايز أخلص كل المشروعات عشان حبى للناس وربنا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس فى نهاية حديثه على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى محافظة أسيوط: "الحكومة بتعانى منى وأنا عارف، بس غصب عنى عشان أنا مبشوفش غير اللى مخلصش وعايز أخلصه".

وتابع: "عايز أخلص كل المشروعات، عشان حبى للناس وربنا، وأفضل خدام للناس لغاية ما أمشى".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أسيوط صباح اليوم؛ لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.