سفير مصر الجديد لدى سريلانكا يقدم أوراق اعتماده للرئيس السريلانكي

قدّم السفير ماجد مصلح، سفير مصر الجديد لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، يوم 22 ديسمبر 2022، أوراق اعتماده للرئيس السريلانكي ”جوتابايا راجاباكسا“ في حضور وزير الخارجية ”جاميني لاكشمان بيريس“، وذلك بالقصر الرئاسي بكولومبو.

نقل السفير ماجد مصلح للرئيس جوتابايا تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهاً إلى ما شهدته العلاقات الثنائية ومستوى التواصل بين مصر وسريلانكا من زخم خلال الفترة الأخيرة، وآخر مظاهره الزيارة التي أجراها الوكيل الدائم لوزارة الدفاع السريلانكية إلى القاهرة ممثلاً عن الرئيس السريلانكي لحضور النسخة الثانية من معرض الصناعات الدفاعية المصري خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021. وأكد السفير اعتزامه العمل على دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، متمنياً التقدم والازدهار للشعب السريلانكي الصديق.

من جانبه، أعرب الرئيس جوتابايا عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين مصر وسريلانكا، معرباً عن تطلعه لتحقيق المزيد من التقدم في مساراتها المختلفة، ومتمنياً التوفيق للسفير المصري الجديد في مهمته بسريلانكا.