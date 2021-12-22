مسلسلات عُرضت خارج الموسم الرمضاني 2021.. أبرزها «موضوع عائلي»

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ظهرت العديد من المنصات الإلكترونية في السنوات الأخيرة والتي عرضت مسلسلات مصرية خارج الموسم الرمضاني 2021، وقد نالت هذه الأعمال نسبة مشاهدة عالية واستطاعت أن تجذب ملايين الأشخاص في مصر والعالم العربي أجمع وتحقق نجاحًا ساحقًا.

دوت الخليج يرصد أبرز المسلسلات التي عُرضت خلال السباق الرمضاني 2021.

وهو الأمر الذي حقق رضاء المشاهد، حيث أن صناع المسلسلات ظلوا لسنوات كثيرة يركزون كل جهودهم على تقديم أعمال في موسم دراما رمضان السنوي، وكان يعبر البعض عن اعتراضه على هذا الوضع، الذي يضع المشاهد أمام عدد كبير من المسلسلات فيصاب بالتشتت.

و في هذا التقرير سوف نتعرف على باقة من أفضل المسلسلات المصرية خارج الموسم الرمضاني 2021.

مسلسلات خارج الموسم الرمضاني 2021

مسلسل «موضوع عائلي»

ظهر الفنان ماجد الكدواني من خلاله على المنصات الإلكترونية، والذي يعتبر أولى أعماله الدرامية المصممة خصيصًا لمنصة رقمية.

وهو من بطولة ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، وإخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى عائلى، وبتكون من 10 حلقات فقط.

مسلسل «الزيارة»

بدأت منصة شاهد vip في عرض المسلسل الدرامي «الزيارة» للنجمة دينا الشربيني، وذلك في أجواء من الرعب والتشويق بعملٍ بُنيت قصته على أحداث حقيقية جرت خلال ثمانينات القرن الماضي.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل عدد من النجوم اللبنانيين من بينهم تقلا شمعون، كارول عبود وإيلي متري، تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج أدولفو مارتينيز.

وترصد الأحداث حكاية انصاف التي تصل من القاهرة إلى بيروت سنة 1981 في زيارة لأحد المنازل بهدف إزالة لعنة عائلة حداد والتخلّص من الشرّ المسيطر عليها. ومنذ وصولها تقع أحداث غريبة خارقة للطبيعة ومليئة بالمفاجآت المرعبة، لتكتشف انصاف لاحقًا أن اللعنة ذاتها هي التي أفقدتها عائلتها، فهل تنجح في إزالة اللعنة أم سيكون عليها مواجهة القوى الكامنة في المنزل والتصدي لها في معركة طاحنة بين الخير والشر".

مسلسل «شقة 6»

تألقت روبي في الفترة الماضية بعرض مسلسلها “شقة 6”، على إحدى المنصات الإلكترونية والذي أحدثت نهايته ضجة عريمة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن قام مخرج العمل بتغييرها دون الرجوع لمؤلفي العمل.

يشارك فى بطولة مسلسل «شقة 6» بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

مسلسل «ليه لأ 2»

انطلق عرضه خلال الفترة الماضية على منصة «شاهد Vip» الرقمية، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ»، تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، إخراج مريم أبو عوف، بطولة منة شلبي، أمد حاتم، مراد مكرم، دنيا ماهر، سارة عبدالرحمن بالإضافة إلى الطفلة منى أحمد زاهر.

مسلسل «الآنسة فرح» الموسم الرابع

يدور الجزء الرابع حول فرح - أسماء أبو اليزيد - التى تعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

ويستكمل أحداث الجزء الرابع بعدما استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول – ميريام، بعدما ادعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريام الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.

مسلسل «الآنسة فرح» يشارك فيه نخبة من النجوم، منهم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج وآخرين، وقد تولى رواية أحداث الموسم الثالث أحمد الجارحي بأسلوب سلس ومحبب، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

مسلسل «الحرامي 2»

عُرض الجزء الثاني من مسلسل «الحرامي» للنجمة رانيا يوسف على منصة شاهد «Vip» الرقمية، في 1 أغسطس الماضي.

مسلسل «الحرامى 2» يخرجه أحمد الجندى وهو بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، أحمد فتحي وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات.

وكشفت رانيا يوسف عن تطورات الموسم الثاني من «الحرامي»، وقالت إن «الحكاية ستنتقل من داخل المنزل إلى خارجه، ولتتخذ طابع التشويق والمغامرة، مع رانيا وما يجري مع تلك الأسرة وتعاملات أفرادها».

مسلسل «أنصاف مجانين» الجزء الثاني

طرحت منصة viu الجزء الثانى من مسلسل أنصاف مجانين؛ وذلك بعد النجاح الذى حققه الجزء الأول من العمل.

أنصاف مجانين فى جزئه الثانى يتكون من 12 حلقة على غرار الموسم الأول ، وقد تم طرح الحلقات كاملة .

الجزء الثانى من مسلسل انصاف مجانين تدور أحداثه حول انس بطل العمل - أحمد خالد صالح - ، والذى يكتشف قدرته على التواصل مع أرواح أخرى .

مسلسل « إلا أنا» في موسمه الجديد

يتكون الجزء الجديد من مسلسل «إلا أنا» من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، كما سيقدم حكايات أخرى من العمل ليكون هدفها الرجال والحديث عنهم، خاصة أن الحكايات السابقة كانت تكشف عن دور المرأة في المجتمع وعن تأثيرها والمعاناة التي تعيشها بشكل يومي، وهو ما تم طرحه في كثير من الحكايات المعروضة.

عُرضت أكثر من حكاية منهم «حلم حياتي» بطولة مايان السيد، «حكايتي مع الزمن» بطولة ميرفت أمين وأحمد خليل، «ويبقى الأثر» بطولة نجلاء بدر، «على الهامش» بطولة نيرمين الفقي.

مسلسل «نصيبي وقسمتك» الموسم الرابع

وعُرضت مؤخرًا الحدوتة الأولى من المسلسل والتى تحمل اسم «النظارة البيضاء»، بطولة أمير المصرى، كارولين خليل، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي .

كما عُرضت حكاية «غرام بانتظام» بطولة شريف سلامة، و «أوضة وصالة» بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق.

واعتمد الجزأ الرابع من مسلسل الحكايات القصيرة «نصيبي وقسمتك» على الحكايات التي تخص الرجال، عكس الأجزاء السابقة التي اهتمت بشكل كبير بمشاكل الفتيات والسيدات داخل مجتمعاتنا.