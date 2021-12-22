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عثر أهالي إحدى العزب التابعة لقرية أبو صير الملق، مركز الواسطى محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، على 16 حمارا مذبوحاً ومسلوخاً بأحد الطرق، وتم إخطار الجهات المختصه ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كان قد ورد بلاغا للوحدة المحلية بقرية أبو صير الملق التابعة لمركز الواسطى، يفيد العثور على 16 حمارا مذبوحا ومسلوخا بإحدى العزب التابعة لقرية أبو صير الملق، وعلى الفور إنتقل المحاسب علي أحمد سعد رئيس القرية، شعبان سيد عطا الله سكرتير الوحدة، حسني سلامة مرسي مدير مكتب التموين، والدكتور إيهاب أنور عبد الباقي طبيب الوحدة البيطرية لمحل الواقعة، وتبين وجود 16 حمارا مذبوحا ومسلوخا ومسروق منهم الجلود.

العثور على 16 حمارا مذبوحا ومسلوخا بنطاق قرية أبو صير ببني سويف

وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار العميد أحمد شلبي مأمور مركز شرطة الواسطى والعرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية، تم إصدار أمر بحرق ودفن الجثث بالطرق الصحية السليمة.

نظمت كلية التربية الملتقي التوظيفي لخريجي الكلية اليوم الإثنين، على مسرح جامعة بني سويف، وذلك لخلق فرص عمل وتنمية مهارات سوق العمل في ضوء رؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتور محمد حماد هندي عميد الكلية، والدكتورة هبة مصطفى وكيل الكلية، والدكتور عبد الرحمن برعي أستاذ المناهج وطرق التدريس، والدكتورة هبة ممدوح، والدكتورة حنان الروبي أعضاء هيئة التدريس، وفاضل محمد مدير التعليم الخاص، والدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، وعدداً من مسئولي المدارس الخاصة.

تربية بني سويف تنظم ملتقى توظيفي لخريجي الكلية

على جانب أخر بدأ الملتقى بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة إفتتاح الملتقى والهدف منه خلق فرص عمل والتأهيل لسوق العمل ضمن رؤية مصر 2030، وتحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة والدكتور محمد حماد هندي عميد الكلية.