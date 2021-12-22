خالد ميري يفتح ملفات «اتحاد الكرة والزمالك» مع وزير الرياضة.. الخميس

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يقدم الكاتب الصحفي خالد ميري، حوار مع وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، وذلك يوم الخميس المقبل فى برنامج «كلمة سر».

دوت الخليج

ووفقًا للبرومو المنشور بشأن الحلقة المرتقبة الذى يقدمها الإعلامي خالد ميري، فإنه من المتوقع أن يجري الحديث بشأن كواليس اللحظات الحاسمة فى نادي الزمالك، وتناول أزمة منصب «النائب» بالنادي الأهلي.

الإعلامي خالد ميري يستضيف وزير الرياضة الخميس

كما يتناول اللقاء الذى يقدمه الكاتب الصحفي خالد ميري، ما يتعلق بالغضب الشعبي من مدرب منتخب مصر، كارلوس كيروش، وأيضًا ما يتعلق بالاستراتيجية الكاملة للاهتمام بالنشء والشباب فى الجمهورية الجددية.

الإعلامي خالد ميري يقدم برنامج كلمة سر

تجدر الإشارة إلى أن الإعلامي الكبير خالد ميري، يقدم برنامج «كلمة السر» منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ويعمل على محاورة أبرز الشخصيات السياسية والرياضة والفنية فى مصر.

الكاتب الصحفي خالد ميري، يتولى رئاسة تحرير الأخبار وأيضًا وكيل نقابة الصحفيين، وتقديمه برنامج «كلمة سر» يمثل إضافة كبيرة للقنوات لامتلاكه بخبرات واسعة فى عالم الصحافة والسياسة.