/667666/عيد-حماد-المشروعات-التنموية-بالصعيد-تعكس-حرص-الدولة-علي-النهوض-به-فعليا

ثمن النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة أسيوط وافتتاحه عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، لافتا أن محافظات الصعيد تشهد اهتمام غير مسبوق في كافة الخدمات.

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وأكد حماد، في بيان له، أن الدولة المصرية تسابق الزمن لتنفيذ خطتها الرامية في عملة نهضة تنموية شاملة في البلاد، والدليل علي ذلك ما حدث خلال الـ7 سنوات، مضيفا: هناك اهتمام كبير من الرئيس السيسي بمحافظات الصعيد.

عيد حماد:المشروعات التنموية في الصعيد تضاف إلي سلسلة الإنجازات

وتابع عضو مجلس النواب: الاهتمام بالصعيد وعمل مشروعات تنموية في المحافظات يضاف إلي سلسلة الإنجازات، لافتا أن الصعيد عاني منذ فترات طويلة من الإهمال والتهميش ولكن جاء الوقت للاهتمام به وعمل نهضة شاملة داخله.

وأكد حماد، أن افتتاح المشروعات القومية يخلق العديد من فرص العمل، الأمر الذي يساهم في القضاء علي البطالة ويزيد من الإنتاج الوطني، لافتا أن أسبوع الصعيد يعكس حرص واهتمام الدولة علي النهوض به فعليا.

الرئيس السيسي:التعدي علي الأراضي الزراعية يقضي علي فرص العمل

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بمحافظات الصعيد، أن التعدي علي الأراضي الزراعية يقضي علي فرص العمل بالريف، مشددا علي ضروروة مواجهة ثقافة البناء علي الأراضي الزراعية.

ووقع الرئيس السيسي على النسخة الأولى من كتاب "الرؤية والانجاز" والذي يستهدف توثيق مشروعات ضمن فعاليات المؤتمر منذ قليل، وذلك خلال أفتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وعدد من المشروعات التنموية الأخرى بمحافظة أسيوط .

وأستمع الرئيس السيسي لتلاوة قرآنية على هامش افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتقرير البترول. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إدراج كافة محافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت 188 ألف وحدة سكنية جديدة من بينهم 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي في صعيد مصر.