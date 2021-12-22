/667668/صبورة-السيد-الصعيد-شهد-طفرة-غير-مسبوقة-بقطاع-التعليم-والرئيس-السيسي-اهتم-بكافة-فئات-الشعب

ثمنت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، افتتاح عددا من المشروعات التنموية في الصعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزارء، منوهة ان الاهتمام بقرى الصعيد لم يكن كلام على ورق، بل كان على شكا انجازات ومشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع، وذلك من خلال افتتاحات المشروعات التنموية و الخدمية بأنحاء الصعيد.

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ونوهت النائبة صبورة السيد أن هذا الأمر يأتي في اطار رؤية مصر 2030 بشأن التنمية الشاملة، حيث الاهتمام بكافة فئات الشعب وكافة المناطق النائية والقريبة، دون استثناء أحد.

صبورة السيد: الصعيد شهد طفرة غير مسبوقة بقطاع التعليم.. والرئيس السيسي اهتم بكافة فئات الشعب

وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، النائبة صبورة السيد، أن كلمة وزير التعليم العالي الدكتور حسام عبد الغفار كانت جامعة، حيث أشار إلى أن الجامعات التي تم إنشاؤها خلال سبع سنوات تعادل ما تم إنشاؤه في 70 عاما، مؤكدة على صحة هذا الحديث، حيث أن الصعيد ظل يعاني لعقود طويلة من الاهمال والتهميش في كافة القطاعات سواء الصحية أو التعليمية او الرياضية أيضا، وهو ما يتم تداركه الان في عصر الرئيس السيسي من أجل بداية جيدة تليق بعصر الجمهورية الجديدة والتي لن يعاني فيها أي فئة.

مبادرة حياة كريمة والتي أعطت التعليم أولوية خاصة

وأشارت النائبة صبورة السيد إلى أهمية مبادرة حياة كريمة والتي أعطت التعليم أولوية خاصة في كافة المحافظات وخاصة الصعيد، حيث الانفاق الكبير من أجل الارتقاء بالمستويات التعليمية من أجل تحقيق أعلى معدلات جودة الحياة التعليمية، كما تدارك أيضا النقص الذي كان يعاني منه أهالي الصعيد بالنسبة لعدد المدارس.