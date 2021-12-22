الأهلي يتخذ قرار هام بشأن محمود متولي «صور»

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يخضع محمود متولي، لاعب النادي الأهلي لبعض الفحوصات الطبية داخل مستشفى “أسباير” القطرية من أجل معالجة الإصابات التي تحدث للاعب مؤخرا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان محمود متولي قد تعرض لإصابة الرباط الصليبي وغاب على إثرها لمدة عام، وعاد إلى الملاعب ولكنه تعرض لبعض الإنتكاسات خلال الفترة الماضية.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي بعرض اللاعب على “أسباير” من أجل تشخيص حالتة الحالية قبل العودة إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وسوف يتواجد محمود متولي في قطر لمدة أسبوعين قبل العودة إلى القاهرة من أجل العودة لتدريبات الفريق بلياقة بدنية رائعة.

أبرزهم بيرسي تاو.. الأهلي يعلن عن قائمة الإضافات في كأس السوبر الأفريقي

أعلن النادي الأهلي، عن قائمة اللاعبين المضافين لخوض لقاء كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق قرر قيد 6 لاعبين جدد في القائمة الأفريقية للفريق من أجل خوض لقاء السوبر الافريقي.

وتم إضافة كلا من، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، أحمد عبد القادر، كريم فؤاد، عمار حمدي، حسام حسن

ويلعب الأهلي أمام الرجاء المغربي مساء الأربعاء المقبلن في تمام السادسة مساء على ملعب جاسم بن حمد في قطر.

وكان الأهلي بطل بطولة كأس السوبر الأفريقي خلال العام الماضي.

الخطيب يتحدث عن عودة رمضان صبحي وحسام عاشور للقلعة الحمراء.. «الأهلي أهم مني شخصياً»

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه من الصعب عودة رمضان صبحي وحسام عاشور للنادي الأهلي مجدداً.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "زعلان على رمضان صبحي، ولم يقدر ما فعله معه النادي الأهلي منذ بدايته وحتى رحيله عن الفريق، ونحترم قرارة ولكن من الصعب عودته للفريق مجددا، ومش زعلان منه نهائيا".

كأس السوبر الأفريقي

وواصل "الأهلي فعل المستحيل من أجل الإبقاء على رمضان صبحي ولكن لم يوافق اللاعب، فمن الصعب عودنه من جديد للنادي الأهلي، فالنادي أهم من أي شخص مهما كان أسمه، وكذلك الأمر ينطبق على حسام عاشور لاعب الفريق السابق، فقد تم تقديم له كل الخير ولكن رحل بطريقة غير جيدة".

وزاد "الأهلي أهم مني أنا شخصياً، ومن الصعب عودة أي لاعب خرج من النادي الأهلي بطريقة غير جيدة لصفوف الفريق من جديد، ورحيل أحمد ياسر ريان عن الفريق بأمر من مسويماني من أجل اكتساب الخبرات للاعب".

وواصل "محمود عبد المنعم كهربا تغير كثيرا، وأصبح لا يفتعل الأزمات كما كان في السابق قبل النادي الأهلي، ولا أتدخل في اختيارات موسيماني من أجل لعب كهربا، وأعلم أن الفرصة سوف تأتي ويحصل على مكانته داخل الفريق".

واختتم "في نهاية الموسم الماضي حدث إخفاق بعدم الحصول على بطولة الدوري وكان لابد أن يكون هناك عقوبات وعاد الأداء الجيد وتم رفع العقوبات ومنحهم مكافأة أيضا، وسعيد بلحظة تسليم ميداليات كأس السوبر الأفريقي من لاعبي الأهلي".