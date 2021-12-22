جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بضرورة وضع خطة زمنية محددة للإنتهاء من كافة حالات التعدى البسيطة والمتوسطة على أملاك الرى، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة التعديات على أراض أملاك الدولة ونهر النيل خلال 6 أشهر واستعادة تلك الأراضى مرة أخرى ومنع أى تعدى عليها.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الأربعاء لمتابعة تنفيذ قرارات الرئيس السيسى بشأن الانتهاء من تنفيذ إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة خلال 6 أشهر وتحديد أسبقية الإزالة، والخطة الزمنية لتنفيذ الإزالات والتنسيق بين كافة الجهات. كما وجه مختار، بالتنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية والمحافظة، وسرعة إعداد بيان يتضمن عدد الحالات ونسب الإزالة التى تمت على النيل وعلى الترع والمصارف، بالإضافة إلى التحفظ على الأراضى التى سيتم تنفيذ الإزالة عليها والمتابعة المستمرة لمنع حدوث أى تعديات مرة أخرى والتصدى الفورى لها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الدقهلية يطالب بخطة زمنية للإنتهاء من حالات التعدى على أملاك الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.