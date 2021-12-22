وزير الزراعة اللبنانى يزور معامل مشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس (صور)

جدة - نرمين السيد - زار عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبنانى، يرافقه على حلبى السفير اللبنانى بمصر، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بزيارة لمعامل مشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس، فى إطار زيارته الحالية لمصر.





وقالت الدكتورة نجلال بلابل مدير المشروع، إن الوزير اللبنانى اطلع على الطرق الحديثة التى يتبعها المشروع لفحص تقاوى البطاطس وبطاطس المائدة لضمان خلوها من البكتريا المسببة لمرض العفن البنى فى البطاطس.

وتفقد عباس الحاج حسن معامل الفحص الظاهرى ومعمل الفحص الميكروسكوبى ومعمل البصمة الوراثية، كما تم عمل عرض تقديمى لنشاط وحده الرصد والمتابعة والاستشعار عن بعد الذى يعد تجربه فريده من نوعها فى المجال الزراعى، خصوصًا مرض العفن البنى.

وأشاد الوزير اللبنانى بمستوى المعامل التى تم تجهيزها على أعلى مستوى من الأجهزة الحديثة فى مجال مكافحة العفن البنى فى البطاطس كما أشاد بمجهود نشاط العاملين متمنيا كل التوفيق لهم.