مصر للطيران تطلق خدمة جديدة لعملائها من الشركات والمؤسسات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، تأتى هذه الخطوة فى ضوء حرص مصر للطيران على تقديم خدمات متنوعة وتسهيلات لعملائها المسافرين، حيث يسعدنا دائما استقبالهم على متن رحلات الناقل الوطنى إلى ما يقرب من 70 وجهة حول العالم، فضلا عن الاستفادة من عضويتنا فى تحالف ستار العالمى الذى يصل إلى 1300 مطار فى 193 دولة حول العالم.

جاء ذلك فى ضوء اهتمام الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية، بتقديم الخدمات والمميزات لعملائها من مختلف الشرائح سواء من الأفراد أو الشركات لجعل تجارب سفرهم أكثر راحة واستفادة.

وعقدت مصر للطيران جلسة تعريفية فى إطار التواصل المباشر مع عملائها من الشركات والمؤسسات، للتعريف بالبرنامج الجديد وقد حضر الجلسة الطيار محمد موسى، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومحمد وائل الدمرداش رئيس قطاع الشئون التجارية وعدد من مسؤولى شركة مصر للطيران.

وللانضمام لبرنامج خدمة العملاء للشركات يرجى الاتصال بمركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أى محمول أو 090070000 من اى خط أرضى وطلب التحويل إلى خدمة عملاء الشركات أو التواصل عبر البريد الإلكترونى لإدارة مبيعات الشركات [email protected]