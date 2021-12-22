مهلة ثالثة لتقنين أراضى 900 فدان بصحراء الأهرام

جدة - نرمين السيد - إذ أعلنت هيئة المجتمعات عن منح فرصة جديدة لكل من قام بأى تعامل على أراضى الخاضعة لقرار رئيس الجمهورية رقم 566 لسنة 2020، والذى تضمن نقل تخصيص مساحة 880.99 فدان بمنطقة منطقة صحراء الأهرام، ومساحة 21.83 فدان، من محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتكون هى صاحبة الولاية على هذه الأراضى.

وبناء على هذا القرار يجب أن يتوجه كل فرد أو مؤسسة قامت بأى تعامل (عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى) بالتوجه لجهاز مدينة 6 أكتوبر لتقنين أوضاعهم.

المستندات:

- التوجه لجهاز مدينة 6 أكتوبر.

- طلب نموذج تقنين أوضاع منطقة صحراء الأهرام يصرف مجانًا.

- تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للإطلاع + صورة).

- تقديم ورفع مساحى حديث من جهة معتمدة.

تحذير :

حذرت إدارة الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات، من القيام بأى تصرفات أو الشروع فى إقامة أى منشآت على تلك الأراضى قبل الرجوع لجهاز مدينة 6 أكتوبر.

وفى حالة تنفيذ أى إنشاءات دون الرجوع للجهاز هو أمر مخالف للقانون ولا يعتد به ويعرض صاحبه للإجراءات القانونية الفورية.

وهو إجراء تلجأ له هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حفاظًا على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى معاملات غير قانونية.

مهلة سابقة :

سبق وأن قامت هيئة المجتمعات العمرانية بفتح باب التقدم لتقنين أوضاع أراضى صحراء الأهرام اعتباراً من الخميس 1/4/2021، وحتى يوم الأربعاء الموافق 14/4/2021، وفى يوم الأحد الموافق 20/6/2021، تم فتح باب تقديم مستدنات ملكية أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحتى يوم الأربعاء الموافق 30/6/2021، لمدة 10 أيام.

وكان أول فتح لباب تقنين أوضاع ملاك أراضى صحراء الأهرام فى 8/11/2020 وحتى 6/12/2020.

الوضع الراهن:

فى أكتوبر الماضى تلقى جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إجمالى طلبات تقنين أوضاع ملكيات بمنطقة صحراء الأهرام بلغ ( 2066) طلبًا بإجمالى مساحة 6.4 مليون متر مربع، وذلك عقب انتهاء المهلة الثانية لتوفيق الأوضاع.

وأعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر أن عدد القطع التى تقدمت للرفع المساحى بلغ 511 قطعة بإجمالى مساحة قدرت بـ 4 ملايين متر مربع، ولا يزال هناك 97 قطعة أرض خارج الكردون محافظة الجيزة ومدينة 6 أكتوبر بمساحة تقدر بـ 476 ألف متر مربع.