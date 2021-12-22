/667675/عايز-أفضل-خدام-لله-وللناس-لغاية-ما-أمشي-ننشر-أبرز-تصريحات-الرئيس-السيسي-خلال-افتتاح-المشاريع-القومية-فى-محافظة-أسيوط

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المشاريع القومية المنفذة فى محافظة أسيوط وعدد من محافظات الصعيد، عن العديد من الملفات الحيوية المهمة، والتى تتصل بمسيرة التنمية الاقتصادية.

دوت الخليج

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من التصريحات التى تتصل بحياة المواطنين، حيث أكد على أنه يسعى وبشكل مستمر إلى تقديم كل ما هو مفيد للمواطنين.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح المشاريع القومية فى محافظة أسيوط

كما تطرق حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعديد من الملفات والتى جاء على رأسها استكمال مسيرة التنمية وحالة التنسيق الكامل التى تجري مع الحكومة من أجل ذلك.

وخلال حديثه قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" خلال الاجتماعات التى أعقدها مع الوزراء مش بشوف غير اللى مخلصش، عشان عايز أفضل خدام لله وللناس لغاية ما أمشي.

- الرئيس السيسي: "التخلف" أسبابه الجهل والفقر وقلة الوعى

ونشير فى السطور التالية أبرز تصريحات أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المشاريع القومية المنفذة.

- الرئيس السيسي: والله والله والله اللى اتعمل فى البلد ما يتعمل فى ظروفنا وقدراتنا

- الرئيس السيسي: "التخلف" أسبابه الجهل والفقر وقلة الوعى

- محتاجين القطاع الخاص يشتغل معانا وبلاش نفهم أن فى رفض أو مزاحمة لأن حجم العمل ضخم جدا

- الدولة تعوض المواطنين بشكل مناسب عن الأراضي غير المستغلة فى أعمال المنفعة العامة