/667676/النائب-مصطفى-سالم-دعم-22-مركز-شباب-بالدائرة-الـ-4-في-سوهاج

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بسوهاج، موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ادراج بعض مراكز الشباب التابعة لمحافظة سوهاج ضمن الخطة الإنشائية للوزارة في موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف النائب مصطفى سالم، أن وزير الرياضة وافق على طلبات سبق وتقدم بها زمنها إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب نزة الهيش بمركز جهينة، وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب الصفيحة بمركز طهطا، ودعم ٢٢ مركز شباب بمبلغ ٥ الآلاف لكل منهم بمراكز شباب طهطا وجهينة وطما بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالدائرة الرابعة.

المالية توافق لسوهاج بتجاوز النسب المقررة لمقدمات التعاقدات بالكهرباء

على جانب أخر سبق وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بسوهاج، انه تقدم بطلب لوزارة المالية للموافقة على قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن التابعة لمحافظة سوهاج بدفع المبالغ المطلوبة لتنفيذ الأعمال التي تم اسنادها لقطاع توزيع الكهرباء بسوهاج كاملة، حيث يشترط قطاع الكهرباء ان يتم دفع المبالغ بالكامل قبل التنفيذ في حين ان التعليمات الخاصة بالوحدات المحلية تقضي بصرف ٢٥٪ فقط كدفعة مقدمة.

وأكد النائب مصطفى سالم، أن الموافقة تمت من الدكتور محمد معيط وزير المالية على قيام محافظ سوهاج بتجاوز النسبة المقررة للدفعة المقدمة والمحددة بنسبة ٢٥٪ من قيمة التعاقد وصرفها بكامل القيمة لقطاع توزيع كهرباء سوهاج للأعمال التي سيتم تنفيذها في خلال العام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وانتهاء الأعمال قبل نهاية العام المالي.

دورة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام بسوهاج

على جانب أخر افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، ز بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، فعاليات المرحلة الثانية من الدورة التدريبية " مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام " والتي نظمتها الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة للقيادات التنفيذية من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والقرى، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والمتابعة الميدانية، والتي تستمر على مدار يومي 15 ، و16 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.