/667670/يافطة-رضا-عبد-العال-تثير-الجدل-بنادي-الزمالك

أطلق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أسم رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، على أحد الحدائق بنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأثار أسم رضا عبد العال الجدل من بعض مشجعي الزمالك بين مؤيد ورافض لذلك القرار، فالبعض يرى أن اللاعب ترك الزمالك وذهب للنادي الأهلي عندما كان يلعب في صفوف القلعة البيضاء.

والبعض الأخر مؤيد لقرار وضع أسم رضا عبد العال في نادي الزمالك، لدعمه دائماً للفريق وإعلانه بأنه ينتمي للفارس الأبيض وأنه رحل عن الزمالك بسبب مجلس الإدارة الذي كان متواجد عندما كان لاعباً وأجبروه على ذلك.

موعد انتخابات الزمالك

وتنطلق فاعلية التصويت لإنتخابات مجلس إدارة الزمالك في 20 يناير القادم، حتى 22 من نفس الشهر والتي أعلنها في وقت سابق مرتضى منصور، فور عودته لرئاسة الزمالك في مطلع الشهر الجاري.

وابتعد المحامي الشهير عمر هريدي عن الظهور داخل المشهد الزمالك اوي في الفترات السابقة منذا إن كان عضو في مجلس الإدارة، ولكن ظل أمام الجماهير درع وسيف الكيان في كل مناسبة وظهور مدافعا عن حقوقه وواجباته أمام الجماهير البيضاء .

تصريحات مرتضى منصور

خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدة تصريحات أعلن خلالها عن فتح باب الترشح للإنتخابات يوم الأربعاء القادم، بجانب الكشف عن سبب استبعاد هاني زادة من قائمته.

وأشارخلال فيديو مصور له نشره على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بأن المجلس سيحاول حل قضية شيكابالا ومحمد إبراهيم.

- ان شاء الله الزمالك سيخرج من هذه الكبوة الكبيرة، الزمالك نادي عظيم، أمير مرتضى منصور سافر على حسابه إلى الإمارات ليلتقي بمسؤولين من فيفا وبعد ذلك سيتوجه من هناك إلى البرتغال لكي ينهي كل الأزمات التي تركتها اللجنة

-اللجنة تركت قضايا محمود شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى أصبحت أحكامًا نهائية، قضية الأخير كانت أول الأسباب لقرار استبعاد هاني زادة من القائمة -اللجنة السابقة تقاعست في حل عدد من القضايا الأخرى مثل جروس ومعروف يوسف وغيره.