جدول ترتيب الدوري الاسباني يتصدر تريند جوجل

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يلتقي ريال مدريد وأتليتك بلباو اليوم في الساعة العاشرة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الحادي والعشرون، من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشهد ترتيب الدوري الإسباني الممتاز على العديد من الإختلافات في مراكز الفريق بالترتيب، بعد مباريات الأمس بالدوري، وقبل لقاء ريال مدريد وأتليتك بلباو، نرصد لكم ترتيب الدوري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو في الساعة العاشرة والنصف مساء، علي ملعب سان ماميس، معقل الفريق الأتليتي.

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 43 نقطة

2- إشبيلية 37 نقطة

3 - ريال بيتيس 33 نقطة

4- رايو فاييكانو، 27 نقطة

5 - أتلتيكو مدريد 29 نقطة

6- ريال سوسيداد 29 نقطة

7- برشلونة 28 نقطة

8- فالنسيا، 28 نقطة

9- فياريال 25 نقاط

10- اتلتيك بلباو 24 نقاط

11- إسبانيول 23 نقطة

12- أوساسونا 22 نقطة

13- سيلتا فيجو 20 نقاط

14- مايوركا 20 نقاط

15- غرناطة، 19 نقاط

16- خيتافي 15 نقاط

17- إلتشي 15 نقطة

18- ألافيس 15 نقاط

19- قادش 14 نقاط

20- ليفانتي 8 نقاط.

ريال مدريد وأتليتكو مدريد

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد واتليتكو، بتقدم الفريق الملكي، بهدفين دون رد عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، وأسينسيو.

أهداف المباراة

سجل الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول في المباراة، والوحيد في الشوط الأول، في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من فينيسيوس جونيور، سددها بنزيما على الطائر في سقف شباك أوبلاك حارس الأتليتي.

عاد أسينسيو بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 57 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من فينيسيوس جونيور على الجبهة اليسرى للفريق أنهاها بتمريرة عرضية أرضية خادعة بشكل رائع بإتجاه زميله ماركو أسينسيو المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.