/667674/الاتحاد-الأفريقي-يعلن-القرار-النهائي-بشأن-بطولة-كأس-أمم-أفريقيا-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني بأنه ينتظر الجميع في التاسع من يناير المقبل لمشاهدة كأس أمم أفريقيا.

وتحدث رئيس الكاف “باتريس موتسيبي” أول أمس أن البطولة سوف تقام في موعدها ولن يتم تأجيلها ومن يتحدث عن هذا الأمر فهو مرفوض نهائيا.

وينتظر الجميع مرور الأيام المقبلة من أجل مشاهدة بداية بطولة كأس أمم أفريقيا والتي ستبدأ في التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “جياني إنفانتينو” تحدث من قبل بأنه يريد أن تقام البطولة في فترة الصيف بسبب شكوى الأندية الأوروبية”.

من ينتصر في أزمة بطولة كأس أمم أفريقيا بعد تضارب التصريحات من رئيسي الكاف والفيفا؟

بدأ العد التنازلي لبطولة كأس أمم أفريقيا والمقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير.

ومازالت الأحداث والتصريحات الأخيرة من جانب المسئولين في الكاميرون والمدعومة من جانب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "باتريس موتسيبي" بإقامة البطولة في موعدها المقرر لها وعدم الرضوخ للضغوطات التي تخرج من الصحافة الأوروبية ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بتأجيلها للصيف أو إلغائها بعمنى أدق.

تضارب التصريحات كان الحديث الهام والذي كان له أهمية كبيرة خلال الساعات الأخيرة، والبداية كانت من جانب "باتريس مةتسيبي" رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والذي أعلن أنه سيكون متواجد في الكاميرون اليوم من أجل مباشرة الأعمال الخاصة بإفتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا، واكد أنه لا نيه لتأجيل البطولة مهما كانت الضغوطات من الأندية الأوروبية الكبرى.

كأس أمم أفريقيا

وتابع موتسيبي "سأكون متواجد في الكاميرون يوم 7 يناير المقبل رفقة زوجتي وأولادي من أجل الاستعدادا لمشاهدة بطولة كأس أمم افريقيا، ويعتبر هذا التصريح هو ضمان تأكد غقامة البطولة في موعدها وعدم تأجيلها بأي حال من الأحوال خلال الفترة المقبلة.

أما "جياني إنفانتينو" رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يقوم خطة إلغاء بطولة كأس أمم أفريقيا أو تأجيلها لمنتصف يونيو من أجل تواجد اللاعبين الذي يلعبوا في الدوريات الأوروبية، وعدم خسارة أنديتهم لجهودهم لمدة شهر كامل.

وقال "إنفانتينو" في تصريحات بالأمس "لا بد أن يتم تغيير موعد بطولة كأس أمم أفريقيا لأن الأندية الأوروبية تشتكي من وقت المسابقة، وهي بطولة كبرى ولابد أن تقام في موعد جيد خلال السنوات القادمة وعدم لعبها في منتصف الموسم، من أجل عدم التضارب مع الدوريات الأوروبية الكبرى.

ولمح "إنفانتينو" إلى ضرورة لعب بطولة كاس أمم أفريقيا خلال الفترة من شهر أكتوبر ونوفمبر بدلاً من يناير وفبراير وهي الفترة التي تعتبر الأولى لبداية الدوريات الأوروبية الكبر والتي ستكون هناك أزمة من جانب الأندية الأوروبية بتغيير الموعد من جديد.

تأجيل كأس أمم أفريقيا

المسئوليين في الكاميرون والكرة الأفريقية يتحدثوا دائما أن المناخ في قارة أفريقيا يمنع إقامة البطولة في شهري يونيو ويوليو خاصة أن الأجواء تكون حارة للغاية، وأن هذا هو طبيعية البلاد الأفريقية خلال هذه الفترة، وأن موعد إقامة البطولة في بداية العام هو الأهم من أجل الحصول على أجواء جيدة للغاية.

ويقود "جياني إنفانتينو" رئيس الفيفا جانب المعارضة للفريق الأوروبية من أجل الضغط لإلغاء بطولة كأس أمم أفريقيا أو تأجيلها إلى الصيف المقبل، وتزداد التعقيدات بسبب الموقف الصارم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بلعب البطولة في موعدها.

وكان صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قد تحدث اليوم هو الآخر حول إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا في يناير المقبل، وأكد أن كل شئ جاهز لبدء البطولة، وأنه لابد أن يتم إحترام كرة القدم الأفريقية وبطولاتها الهامة التي تعبر عن أصول القارة.

تضارب التصريحات بين موتسيبي وإنفانتينو

وأكد إيتو "أنه لا يوجد أي سبب واضح أو مقنع يؤدي إلى إلغاء بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة المقبلة، ويجب أن لا ينظر أحد إلى الكاميرون بأنها الطرف الأضعف في هذا الأمر.

فمن ينصر الشهر المقبل مع إقتراب موعد إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا، خاصة أن تصريحات كل رئيس تدل على مدى قوتة والدعم الكامل من كل جانب، فإنفانتينو مدعم من جانب الصحافة الأوروبية والأندية الكبرى، أما موتسيبي رئيس الكاف لديه الدعم الكامل من الاتحاد الكاميروني ولديهم إصرار كبير من أجل بدء البطولة في موعدها المقرر له في بداية يناير.