/667673/المهندس-أشرف-رشاد-الزراعة-في-مصر-تسير-على-الطريق-الصحيح-بفضل-توجيهات-القيادة-السياسية

أكد المنهدس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الزراعة فى مصر تسير على الطريق الصحيح بما يعود بالنفع على الفلاح المصري ،بفضل توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي .

دوت الخليج يرصد تعليق أشرف رشاد بشأن اسعار قصب وبنجر السكر

اسعار قصب وبنجر السكر

و توجه ممثل الأغلبية بالشكر للمهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، مضيفا" أنه كنائب للشعب عن حزب مستقبل وطن سيكون هناك مزيدا من التعاون مع الحكومة بما يحقق مصلحة الفلاح".

الموزانة العامة للدولة

وأوضح رشاد أن علاوة قصب السكر ليست جامدة ولكن تتم بشكل سنوي بحسب استقرار اسعار مستلزمات الزراعة فى الاسواق، وبما يتوافق مع الشروط الاقتصادية التي يجب توافرها بالنسبة للموازنة العامة للدولة.

جاء هذا خلال مشاركته فى مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بحضور وزير النمزين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وهشام الحصري رئيس لجنه الزراعة بمجلس النواب،حيت أضاف الوزير إنه تم اعتماد زيادة 75 جنيها على طن البنجر مع مراعاة اختلاف المناطق ومراعاة مصالح الموردين، وبالنسبة لقصب السكر ستكون الزيادة 90 جنيهًا للطن ليكون 810 جنيهات بدلا من 720 جنيهًا العام الماضي.

جاء هذا بعد تشكيل لجنة فنية بعد المناقشات الأخيرة بالبرلمان لتحديد سعر توريد القصب والبنجر من المزارعين، بعضوية نواب البرلمان من صناع السكر وممثلين من وزارة التموين والزراعة، وتم الاتفاق على سعر التوريد ومتوسط الإنتاج.