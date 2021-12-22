/667672/ممثل-الأغلبية-البرلمان-سيساعد-الفلاح-فى-رفع-كفاءة-الإنتاج-لزيادة-الربح-بدلا-من-العلاوات-المستمرة

أكد المنهدس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الفلاح مركز إهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج يرصد كلمة المهندس أشرف رشاد خلال المؤتمر الصحفي بوزارة التموين بشأن اسعار بنجر وقصب السكر

تحديد سعر قصب وبنجر السكر

وقال رشاد أن حزمة قرارات علاوة بنجر وقصب السكر تأتي فى صالح الفلاح نتيجة التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان، والمبادرات المختلفة منها الري الحديث والتقاوي ذات الانتاجية العالية وتحديد سعر القمح وحل مشكلة الأسمدة وصولا الي حل مشاكل قصب وبنجر السكر.

جاء هذا خلال مشاركته فى مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بحضور وزير النمزين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وهشام الحصري رئيس لجنه الزراعة بمجلس النواب،حيت أضاف الوزير إنه تم اعتماد زيادة 75 جنيها على طن البنجر مع مراعاة اختلاف المناطق ومراعاة مصالح الموردين، وبالنسبة لقصب السكر ستكون الزيادة 90 جنيهًا للطن ليكون 810 جنيهات بدلا من 720 جنيهًا العام الماضي.

وفيما يتعلق بزيادة انتاج الفدان، قال ممثل الأغلبية المهندس اشرف رشاد، أن مساعدة الفلاح فى رفع كفاءة الانتاجية كبديل أكثر نفعا للفلاح لزيادة الربح، بعيدا عن البحث عن فكرة العلاوة لفترات متكررة، ستكون ضمن مناقشات البرلمان الفترة المقبلة.

جاء هذا بعد تشكيل لجنة فنية بعد المناقشات الأخيرة بالبرلمان لتحديد سعر توريد القصب والبنجر من المزارعين، بعضوية نواب البرلمان من صناع السكر وممثلين من وزارة التموين والزراعة، وتم الاتفاق على سعر التوريد ومتوسط الإنتاج.