وزيرة التخطيط: مصر تعتز بالتعاون الممتد والشراكة المثمرة مع اليونيسيف

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تَعتز بالتعاون الممتد والشراكة المثمرة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وذلك فى إطار سعيها وحرصها الدائم على التعاون والتواصل مع المنظمات الفاعلة بالمجال التنموى.





جاء ذلك خلال مشاركتها فى الاحتفال الذى تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس المنظمة.

وأضافت السعيد - وفقا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء - أن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس اليونيسيف يُعَد مناسبة للاحتفاء بمسيرة مُمتدة من العمل التنموى الذى قدمته تلك المنظمة الرائدة داخل منظومة الأمم المتحدة منذ إنشائها فى عام 1946.

وأوضحت أن قِيَّم الشراكة سواء على الصعيد المحلى والوطنى أو على الصعيد الدولى والتى أكدت عليها الأهداف الأممية، هى السبيل الأفضل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت أن الدور الفاعل لليونيسيف فى حماية الأطفال والشباب، والمساعدة فى تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوسيع فُرص استفادة مُجتمعاتهم من الطاقات الكامنة لديهم، يأتى مُتسقًا تمامًا مع أولويات التنمية لدى مختلف دول العالم، ومن بينها مصر التى تضع فئتى الأطفال والشباب فى قلب توجّه الدولة ورؤيتها لتحقيق التنمية.

ولفتت إلى أن المجتمع المصرى مجتمع شاب يُمثّل فيه الأطفال والشباب (أو من هم دون 29 عاما) معاً الشريحة الأكبر بنسبة تبلغ نحو 65% من إجمالى السكان، منوهة بأن تلك الفئة من الشباب هم الثروة الحقيقية لمصر، والتى تسعى الدولة بأجهزتها كافة لتعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة منتجة.

وأشارت إلى أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية وفى مقدمتها رؤية مصر 2030، والتى تؤكد الأهمية التى توليها الدولة لتعزيز التنمية البشرية، وضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب.

وقالت إن مصر تنظر للحق فى التنمية باعتباره مبدأ حاكمًا لضمان تكافؤ الفرص للجميع، وإتاحة الوصول لخدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ضَمان اضطلاع المرأة بدور ناشط فى عملية التنمية، لافتة إلى قيام الدولة المصرية فى الأعوام الأخيرة بتكثيف استثماراتها العامة.

وأوضحت أنها زادت بما يتجاوز 7 أضعاف قيمتها بين عامى 2014 و2021 بحوالى 6ر3 تريليون جنيه بما يعادل 231 مليار دولار، وأنه تم إعطاء أولوية قصوى للاستثمار بالصحة والتعليم، ليحَظى القطاعان باستثمارات تبلغ قيمتها 317 مليار جنيه بما يعادل 20 مليار دولار، وتَضَاعفت قيمتها بما يَقرُب من 9 أضعاف بين الأعوام 2014 و2021.

وأكدت حرص مصر من خلال سعيها لتكثيف الاستثمار فى البشر على مواكبة التطوّرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى، خصوصًا فى مجال وظائف المستقبل، حيث يهدف ذلك لتحقيق أقصى استفادة من التحوّل الديموغرافى الحالى، نظراً لأن الشباب هم الأداة الحقيقية لتحقيق الطفرات الاجتماعية والاقتصادية وبناء الدولة.

وفى السياق ذاته، أوضحت السعيد أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية الشابة وتوجيه الإمكانات الكامنة فى الشباب لتتلاءم ومتطلبات العصر، وذلك من خلال إجراءات جادة لدعم سوق العمل، وإعادة تأهيل منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى وتشجيع ريادة الأعمال، إلى جانب تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيدٍ من فرص العمل وتضييق الفجوة بين عرض العمل والطلب على التوظيف.

وأضافت أنه تحقيقًا لذلك فقد تضمّن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية محورًا رئيسيًا لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، مع وضع إطار مؤسسى لتفعيل دور القطاع الخاص فى مجال التعليم والتدريب، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوى المهارات الخاصة.

ولفتت إلى جهود الدولة لتحقيق تلك المستهدفات من خلال العمل على سَد فجوة وتوفير البيانات، بإنشاء منظومة قومية لمعلومات سوق العمل بهدف تحقيق التوافق بين جانبى العرض والطلب فى سوق العمل.

وأكدت أنه من المستهدف أن تَضُم هذه المنظومة كل المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل ومشكلاته وفرص التوظّيف المُتاحة والمهارات المتاحة والمطلوبة، بحيث يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر ومواكبة التغيّرات الحديثة فى أنماط التوظيف من جرّاء التحول الرقمى وبموجب متطلبات سوق العمل.

وأضافت أن الدولة تعمل كذلك على تطوير منظومة التعليم الفنى من خلال إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضَمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى "إتقان" (ETQAAN) وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مَبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصّصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف.

ونوهت بأنها تعمل أيضًا على وضع معايير منظومة التدريب المهنى، مع التوسّع فى إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، مشيرة إلى زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وإنشاء وتشغيل ثلاث جامعات تكنولوجية.

وتابعت السعيد أن خطة العام الجارى (2021 - 2022) تستهدف إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة بتكلفة تُقدَّر بنحو 3 مليارات جنيه، وأن الدولة تسعى كذلك لتعزيز المهارات لوظائف المستقبل، ودعم الشركات الناشئة بهدف سَد الفجوات المهارية.

وقالت إن الدولة المصرية تستهدف من خلال كل ذلك حَشد كافة الموارد والطاقات المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة إدراك الدولة أن تحقيق التنمية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحفيز المشاركة المجتمعية التى يَبرُز فيها دور كل من الشباب والمرأة.

وأوضحت أنه يتم العمل على تنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات من ضمنها البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة PLP، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار وثقافة العمل الحرّ لدى الشباب.

وأشارت إلى مشروع رواد 2030، فضلاً عن إقامة مؤتمرات الشباب برعاية السيد رئيس الجمهورية، والذى أصبح بمثابة مِنصّة دولية يُعبِّر فيها الشباب عن آمالهم وتطلعاتهم للمستقبل، حيث يتم حاليًا الإعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمنتدى السنوى الرابع لشباب العالم فى يناير المُقبل.

وأكدت حرص الدولة فى أن تنفذ كل الجهود الوطنية من خلال نهج تشاركى يجمع إلى جانب الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرة إلى حرص الدولة كذلك على التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وفى مقدمتها اليونيسيف.

وتابعت أن هناك تجارب ناجحة للتعاون مع المنظمة فى العديد من المشروعات التى تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية المتكاملة والمراعية للأطفال والسياسات الوطنية المستجيبة للطفل فى الإنفاق العام.

ولفتت إلى تحدى الزيادة السكانية، وأنها تَحظى باهتمام بالغ من الدولة فى إطار الحِرص على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التى يتمتع بها المجتمع المصرى، مؤكدة أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة وتضعها على رأس أولوياتها.

وأشارت إلى إطلاق مشروع قومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يتبنّى منظور شامل وتنموى يعتمد فى الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادى، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكانى.

وتحدثت السعيد أيضا عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، لتستهدف كل قرى الريف المصرى بنحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر بحوالى 58 مليون مواطن، حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليار جنيه.

وشددت على أن تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، يستلزم دفع سُبُل وآليات التعاون والشراكة الفعَّالة بين الشركاء المتعددين، وهو المبدأ الراسخ الذى تنتهجه الدولة المصرية فى تحقيق التنمية وإيجاد التغيير المستدام والتأثير طويل الأجل.