النشرة المرورية| كثافات أعلى كورنيش النيل والخليفة المأمون

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ، المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الأربعاء، أوضح صابر أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات فى مدخل طريق الإسكندرية الصحراوى، المتجه لمناطق أبيس، وبعض الأحجام بمحور فيكتور عمانويل القادم من كوبرى 14 مايو، وأيضا أعلى كوبرى ستانلى.

وأضاف أن هناك وجود بعض الأحجام فى محافظة الدقهلية وبالتحديد فى مدينة المنصورة لاسيما فى شارع المشاية وتقاطعه مع شارع صلاح سالم وبورسعيد.

ولفت إلى وجود بعض الأحجام بمدينة طنطا فى الغربية، وبالتحديد فى شارع المديرية المتجه لميدان المحطة.

كما وجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بنشر الخدمات لسحب أى كثافات وتيسير الحركة المرورية، وبالنسبة لباقى محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية تعمل بشكل مرضى.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وشدد على أن الحركة المرورية فى أسيوط مرضية تماما، عدا محور 23 يوليو المتجه لشارع يسرى راغب ومنطقة الإبراهيمية وموقف الأزهر.

وتابع: "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، أعلى مناطق المنيب والكنيسة، والأوتوستراد والطريق الزراعى".

وأوضح صابر أن الجيزة شهدت أحجام مرتفعة بمطلع كوبرى الدقى المتجه لميدان الجيزة، لذا يفضل سلوك محور شارع السودان.

ونبه صابر بأن اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

أما الحركة المرورية فى القاهرة، فأشار محمد صابر إلى وجود بعض الأحجام فى كورنيش النيل للقادم من مناطق النايل سات ومتجه لمناطق معهد ناصر، لذا يفضل سلوك شارع شبرا، والقادم من حلوان والمعادى، سيواجه بعض الأحجام بمنطقة أثر النبى، لذا يفضل سلوك الأتوستراد.

ونوه إلى وجود بعض الأحجام بمنطقة الخليفة المأمون للقادم من رمسيس، لذا يفضل سلك نفق الأزهر، أما القادم من مصر الجديدة، فيفضل سلوك محور روكسى الجديد.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

كما طالب بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر، و15 مايو، واستخدام كبارى "عباس والجلاء والجامعة والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ونوه إلى أنه يفضل سلوك محور الوفاء للأمل، بدلا من محور الشهيد، والقادم من القاهرة الجديدة ومتجه لكوبرى أكتوبر ومصطفى النحاس يفضل سلوك محور أبو زيد خضر، بسبب وجود بعض الأعمال.