الرعاية الصحة: تكلفة المشروعات التنموية الصحية بالصعيد 21.9 مليار جنيه

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تكلفة تطبيق المشروعات التنموية الصحية، ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظتي الأقصر وأسوان، بلغت 21.925 مليار جنيه، وتشمل 16.5 مليارا تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية والبالغ عددها 189 منشآة صحية، و4.300 مليار تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لهذه المنشآت، و1.125 مليار جنيه تكلفة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر وأسوان.

وقال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الصحة، مشيرًا إلى أن الرئيس افتتح اليوم عددا من المستشفيات الجديدة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، منها مستشفى إيزيس التخصصي كأول مستشفى متخصص بمجال النساء والتوليد في الوجه القبلي، ومستشفى الأطفال التخصصي كأول مستشفى متخصص للأطفال في محافظة الأقصر.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تسجيل أكثر من 2.127 مليون مواطن، وفتح 530 ألف ملف عائلي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظتي الأقصر وأسوان، وإجراء الفحص الطبي الشامل لـ 612.922 ألف مواطن، مشيرًا إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر وأسوان على 189 منشآة صحية، منها 18 مستشفى و171 مركز ووحدة طب أسرة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بأعلى معايير الجودة العالمية، لافتا إلى تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج طموح لتطبيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين في مدة أقل من 10 سنوات بأعلى معايير الجودة العالمية.