موسيماني يعلن: أيمن أشرف والشحات فى تشكيل الأهلى لمباراة الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي والمقرر لها السابعة مساء اليوم، الأربعاء، بتوقيت القاهرة.

ويضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوي، بدر بانون، أيمن أشرف، عمرو السولية، ديانج، حمدي فتحي، أكرم توفيق، على معلول، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات وبيرسي تاو .

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عُقد أمس بأحد الفنادق في الدوحة، وحضره سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التسويق، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، وعمرو محب مترجم الفريق، إلى جانب ممثلي اللجنة المنظمة للمباراة والاتحاد الإفريقي ونادي الرجاء.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الفريق زيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق، فيما يرتدي فريق الرجاء طاقمًا مكونًا من القميص الأخضر والشورت الأخضر والجورب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأصفر.

كما خضعت بعثة الأهلي لمسحة طبية صباح أمس الثلاثاء، وكانت قد خضعت لمسحة طبية في القاهرة جاءت نتيجتها سلبية، ثم أجرت مسحة ثانية فور وصولها إلى فندق الإقامة وجاءت نتيجتها سلبية أيضًا.